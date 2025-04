Referendum: appello Fratoianni ai fuorisede, 'per votare fate richiesta entro il 4 maggio'

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Quest’anno ai referendum dell’8 e 9 giugno puoi votare anche se sei un fuorisede, anche se sei fuori dal tuo comune di residenza per lavoro o per studio o per altre ragioni basta che tu sia lì da almeno 3 mesi. Ce l’abbiamo fatta: ci sono vol...

Roma, 23 apr (Adnkronos) – "Quest’anno ai referendum dell’8 e 9 giugno puoi votare anche se sei un fuorisede, anche se sei fuori dal tuo comune di residenza per lavoro o per studio o per altre ragioni basta che tu sia lì da almeno 3 mesi. Ce l’abbiamo fatta: ci sono voluti anni di battaglie per garantire questo diritto, anche se l’hanno reso molto complicato intanto il primo ostacolo è questo ti devi registrare".

Lo dice Nicola Fratoianni in un video appello sui social rivolto agli universitari fuorisede.

"Devi però richiedere la possibilità di esercitare il tuo voto entro il 4 maggio -prosegue il leader di SI- e lo puoi fare facendo richiesta al comune dove vuoi votare, scaricando l’apposito modulo dal ministero dell’interno; allegando una copia di un documento d’identità , un copia della tessera elettorale, un certificazione che attesti l’iscrizione all’università o un contratto di lavoro".

"Non devi sprecare questa occasione per poter esercitare il tuo diritto: perché l’8 e il 9 giugno poi cominciare la tua rivoluzione. Puoi – conclude Fratoianni – cambiare la tua vita, contro la precarietà, per un lavoro più stabile, contro le discriminazioni. Insomma è una grande occasione, non perderla".