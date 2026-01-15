Referendum: Bonelli, '500mila firme in pochi settimane risposta a arroganza destra'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il raggiungimento delle 500 mila firme in poche settimane è un risultato straordinario ed è la miglior risposta delle cittadine e dei cittadini all’arroganza di un governo che vuole agire in maniera impunita". Così Angelo Bonelli, dep...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Il raggiungimento delle 500 mila firme in poche settimane è un risultato straordinario ed è la miglior risposta delle cittadine e dei cittadini all’arroganza di un governo che vuole agire in maniera impunita". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, co-portavoce di Europa Verde.

"Questa mobilitazione dimostra che non c’è nulla di riformatore in ciò che la destra sta facendo sulla giustizia: non assumono magistrati, non riducono la durata dei processi penali e civili, non migliorano l’accesso alla giustizia per i cittadini.

C’è invece la volontà di indebolire chi indaga e di colpire gli strumenti che hanno permesso di contrastare mafia e corruzione. Le 500 mila firme raccolte in così poco tempo sono un segnale politico chiaro: il Paese non accetta riforme che tutelano i potenti e indeboliscono lo Stato di diritto".