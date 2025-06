Referendum: Cattaneo, 'Governo rafforzato, ora riforme concrete'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "È un segnale importante che i referendum della Cgil di Landini, spinti dal M5S, dalla sinistra radicale e sostenuti impropriamente dal Pd, abbiano fallito, come del resto era ampiamente prevedibile. La sinistra, e in particolare il Partito democratico, che ha ...

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "È un segnale importante che i referendum della Cgil di Landini, spinti dal M5S, dalla sinistra radicale e sostenuti impropriamente dal Pd, abbiano fallito, come del resto era ampiamente prevedibile. La sinistra, e in particolare il Partito democratico, che ha voluto trasformare quesiti su temi complessi in un referendum pro o contro il Governo, è stata ancora una volta sconfitta.

Il Governo, al contrario, ne esce rafforzato, e ancora più motivato a realizzare riforme concrete, moderne e utili a rendere l’Italia più competitiva, equilibrata e al passo con le sfide del futuro”. Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia.