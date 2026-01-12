Referendum: Ceccanti, 'separazione in programma Pd, stupisce cambio repentino'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "La separazione delle carriere era nel programma del 2022 del Pd. Confesso il mio stupore per questi cambi repentini… Noi siamo stati bipolaristi convinti, distinguiamo e votiamo sì". Lo ha detto Stefano Ceccanti all'iniziativa di Libertà Eguale a Firenze 'La sinistra che vota sì'.
