Referendum: Fratoianni, '500mila firme, grande risultato e bella lezione a destra'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Raggiunte le 500mila firme per il referendum contro la riforma dei pieni poteri di Meloni e compagnia! Un grande risultato di popolo, che in pochissimi giorni ha raggiunto l'obiettivo solo grazie al passaparola e senza grandi finanziamenti. Nonostante il boicottaggio e gli attacchi del governo e di tutto il sistema mediatico della destra".

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Mentre loro litigano perché non vogliono mettere un centesimo per sostenere le loro riforme e tentano in ogni modo di forzare la legge, il Paese reale – prosegue il leader di Si – ha impartito al governo e a tutta la destra una bella lezione di democrazia. Meloni, Salvini e dintorni se ne facciano una ragione. Il popolo italiano non si farà mettere in piedi in testa. Ora – conclude Fratoianni – avanti con forza e determinazione, per portare a votare No quanta più gente possibile il 22 e 23 marzo al referendum sulla giustizia".