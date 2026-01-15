Referendum: M5S, Pd e Avs chiedono informativa a Meloni su data voto

Referendum: M5S, Pd e Avs chiedono informativa a Meloni su data voto

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Movimento 5 stelle, Pd e Avs hanno chiesto un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni per sapere se il governo intenda rinviare la data del referendum dopo che sono state raggiunte le 500mila firme contro la riforma. ...