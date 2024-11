Regionali: Benifei, 'bellissime vittorie, avanti così'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Le bellissime vittorie di Michele de Pascale in Emilia Romagna e di Stefania Proietti in Umbria dimostrano che qualità e impegno possono fare la differenza. Insieme al grandissimo risultato del Partito Democratico, sono stati premiati valori chiari, concretez...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Le bellissime vittorie di Michele de Pascale in Emilia Romagna e di Stefania Proietti in Umbria dimostrano che qualità e impegno possono fare la differenza. Insieme al grandissimo risultato del Partito Democratico, sono stati premiati valori chiari, concretezza e specialmente la capacità di parlare oltre i confini partitici. Avanti così!” L’europarlamentare dem Brando Benifei commenta così sui social i risultati delle elezioni in Umbria e Emilia Romagna.