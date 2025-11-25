Regionali: Renzi, 'il c.sinistra ha preso più voti, ma Meloni vuole scappare con il pallone'

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Se facciamo il conto dei voti vediamo che in questa tornata il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. E mentre tra i commentatori la Meloni ha ancora la maggioranza assoluta, tra la gente Fratelli d’Italia conosce la crisi: del resto se pensi...

Roma, 25 nov (Adnkronos) – "Se facciamo il conto dei voti vediamo che in questa tornata il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. E mentre tra i commentatori la Meloni ha ancora la maggioranza assoluta, tra la gente Fratelli d’Italia conosce la crisi: del resto se pensi di prendere in giro tutti su tasse, stipendi e sicurezza, prima o poi la realtà ti presenta il conto".

Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Persino dove ha vinto la destra – in Veneto – la differenza l’ha fatta ancora Luca Zaia, non Giorgia Meloni. E infatti da oggi l’unico obiettivo di Meloni and company è cambiare la legge elettorale perché sanno che con questa perdono. Semplice, no? Si chiama: scappare con il pallone quando si perde", aggiunge il leader di Iv.