Regionali: Renzi, 'vero ridisegno non sarà nel centrosinistra, a destra primi segnali polemica'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "L'unico ridisegno è che il centrosinistra esiste, con buona pace di tutti quelli che dicevano che non c'era, non c'è la coalizione, non c'è l'alternativa. Ora la vera scommessa è mettersi d'accordo su un po' di contenuti concreti". "Sul centrodestra può succedere di tutto. La Meloni in questi anni ha goduto di luce riflessa perché gli altri litigavano.

Nel momento in cui la Meloni per la prima volta si trova in sei competizioni elettorali uno schieramento coeso inizia a soffrire. Se voi guardate i risultati elettorali, sommando i dati, vedete che il centrosinistra è più forte del centrodestra e si è votato anche in Veneto e nelle Marche, non solo in Toscana". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell'evento 'la legge di bilancio peggiore degli ultimi 30 anni', organizzato dal partito alla Camera di Commercio di Roma.

"Io sono molto ottimista sul fatto che il vero ridisegno non è nel centrosinistra, vedremo se qualcuno nel centrodestra avrà il coraggio di staccarsi a destra. Perché è chiaro che Vannacci non tocca palla in Toscana e Zaia vince in Veneto, c'è una divisione interna alla Lega. E Meloni non sta facendo niente nemmeno per i suoi. Quando un giornalista come Mario Giordano si lamenta del piano casa e delle scelte sulla casa, quando a destra partono i primi segnali di polemica, penso che siano dei dati molto interessanti", conclude.