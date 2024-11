Regionali: Schlein a Gruppo Camera, triplo applauso per vittoria regionali

Roma, 19 nov (Adnkronos) – "Complimenti a tutti". Un lungo applauso ha saluto l'arrivo di Elly Schlein all'assemblea del Gruppo della Camera del Pd, riunito sui lavori d'aula, dopo la vittoria in Umbria e Emilia Romagna alle regionali. La segretaria ha rilanciato chiamando, a sua volta, altri due applausi per gli emiliani e gli umbri facendo i complimenti per il voto regionale.