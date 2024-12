Regioni: Vis Factor-Adnkronos, Zaia governatore più amato, De Luca in centrosinistra

Regioni: Vis Factor-Adnkronos, Zaia governatore più amato, De Luca in ...

Regioni: Vis Factor-Adnkronos, Zaia governatore più amato, De Luca in ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, anche nel 2024 guida la classifica dei consensi tra i governatori, con il 68,6%, precedendo i colleghi del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il 63,1%; e della Campania, Vincenzo De Luca, con il 56,4%, unico presidente di Regione del Sud presente nella top five e primo della coalizione di centrosinistra. Lo rileva il rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg.

Al quarto posto il governatore della Toscana Eugenio Giani, con il 55,7%, e infine quello della Liguria, Marco Bucci, con il 52,3%, che entra nella top five a distanza di pochi mesi dalla sua elezione.