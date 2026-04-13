Remissione dell'Hiv dopo trapianto di staminali: cosa mostra il caso di Oslo

Un paziente di Oslo ha mantenuto la remissione dell'Hiv per oltre cinque anni dopo un trapianto di cellule staminali: i dettagli clinici e le implicazioni per la scienza

Un recente rapporto pubblicato su Nature Microbiology descrive il caso di un uomo di Oslo che ha raggiunto una remissione prolungata dell’Hiv dopo aver ricevuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Il paziente, sottoposto al trapianto per una malattia ematologica, non mostra tracce del virus dopo più di cinque anni dall’intervento, e le terapie antiretrovirali sono state sospese già 24 mesi dopo il trapianto.

Questo caso si aggiunge a una piccola serie di successi clinici che offrono spunti importanti ma anche forti limitazioni pratiche.

La vicenda richiama alla mente il celebre primo caso noto nella letteratura e altri episodi analoghi, ma mette in evidenza come certe procedure possano portare a risultati importanti solo in contesti molto selezionati.

I ricercatori che hanno seguito il paziente a Oslo sottolineano il valore scientifico dell’osservazione e al contempo la necessità di prudenza quando si valutano le ricadute per la cura dell’Hiv su larga scala.

Il percorso clinico del paziente di Oslo

Il protagonista della storia aveva bisogno di un trapianto per una sindrome mielodisplastica e nel 2026 ha ricevuto cellule staminali donate dal fratello. L’intervento è stato un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche, una procedura mirata a sostituire il sistema ematopoietico malato con quello sano del donatore. Dopo l’operazione, i medici hanno monitorato attentamente la carica virale e la presenza di reservoir virali: due anni dopo il trapianto, la terapia antiretrovirale è stata interrotta e successivamente non sono state rilevate prove di replicazione virale, nemmeno con test sensibili.

Dettagli medici e follow-up

Nel decorso clinico i ricercatori hanno effettuato controlli approfonditi sul sangue e su tessuti potenzialmente riservori dell’Hiv. La documentazione indica che, a distanza di oltre cinque anni dall’intervento, non è emersa evidenza di virus replicante. Questo risultato è stato ottenuto in un paziente di 63 anni, una età non comune nei racconti di remissione dopo trapianto, che dimostra come anche pazienti più anziani possano beneficiare di esiti positivi in contesti specifici di cura.

La mutazione CCR5Δ32 e il ruolo delle staminali

Una delle chiavi interpretative dei casi precedenti è la presenza della mutazione CCR5Δ32 nelle cellule del donatore, una variante genica che rende le cellule meno suscettibili all’ingresso del virus. Molti dei casi di remissione a lungo termine riportati in letteratura coinvolgono trapianti in cui il tessuto ematopoietico proviene da donatori portatori di questa mutazione. Nel caso di Oslo, la combinazione tra trapianto e caratteristiche specifiche del donatore sembra aver contribuito alla scomparsa rilevabile dell’Hiv dal sistema ematico del paziente.

Perché la mutazione è importante

L’allele CCR5Δ32 interferisce con un recettore usato da molti ceppi di Hiv per entrare nelle cellule CD4. Quando il nuovo sistema ematopoietico è resistente a quel meccanismo di ingresso, la capacità del virus di trovare cellule ospiti permissive si riduce drasticamente. Tuttavia, questo non significa che la procedura sia universale: i virus che usano percorsi alternativi o reservoir non ematopoietici possono teoricamente persistere, e la presenza della mutazione non garantisce sempre la guarigione in senso assoluto.

Limiti della strategia e prospettive per la ricerca

Il trapianto allogenico di cellule staminali non è una soluzione praticabile per la maggior parte delle persone con Hiv, principalmente a causa della significativa mortalità e morbilità associate alla procedura, che sono più frequenti nel primo anno post-trapianto. Per i pazienti con malattie ematologiche per le quali il trapianto è già indicato, la possibilità di ottenere anche una remissione dell’Hiv può rappresentare un valore aggiunto, ma non giustifica l’uso della tecnica esclusivamente per curare l’infezione. Gli autori dello studio affermano che, mentre il trapianto rimane una misura salvavita per prevenire recidive maligne, è necessario sviluppare approcci meno invasivi e più scalabili.

In conclusione, il caso del paziente di Oslo arricchisce il catalogo di esperienze che mostrano come, in circostanze particolari, sia possibile raggiungere una remissione prolungata dell’Hiv grazie a trapianti di cellule staminali. Questo risultato alimenta la ricerca su terapie geniche, editing del recettore CCR5 e altre strategie mirate a ricreare gli effetti benefici del trapianto senza i rischi associati, mantenendo però la consapevolezza che la strada verso una cura diffusa rimane complessa e richiede ulteriori studi.