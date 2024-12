Report: Bignami, 'Cda Rai avvii indagine interna'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "L’inchiesta Equalize si sta rivelando sempre più preoccupante e chiediamo alla Rai e ai servizi competenti di fare luce sulle dichiarazioni rilasciate da Calamucci, braccio destro dell’ex ispettore Carmine Gallo, oggi in carcere. Calamucci ha dichiarato al pm De Tommasi e al sostituto procuratore Antimafia Antonello Ardituro l’esistenza di legami tra gli indagati e la trasmissione Report. A suo dire, la struttura dedita ai dossieraggi avrebbe passato carte e dossier al programma Report di Sigfrido Ranucci". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

"Auspicando che tutto ciò non trovi corrispondenza nella realtà, qualora le dichiarazioni di Calamucci si rivelassero vere, saremmo davanti a una circostanza -aggiunge- che mette in pericolo la sicurezza della nazione. Questo, infatti, significherebbe che un programma della Tv di Stato avrebbe legami con chi ha costruito negli anni una struttura dedita allo spionaggio per conto terzi. Chiediamo al Cda della Rai di avviare un’indagine interna per valutare la sussistenza di questi presunti rapporti annunciati da Calamucci e alla Procura di non sottovalutare questi aspetti”.