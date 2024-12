Report: Gasparri, 'nuovo scandalo, presentata interrogazione per sapere che farà Rai'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci risiamo. Report è di nuovo al centro di uno scandalo inquietante. Dopo l’aggressione ai danni di Federica Corsini e il richiamo dell’Agcom per il mancato rispetto delle regole durante le elezioni in Liguria, emerge un preoccupante e pericoloso ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Ci risiamo. Report è di nuovo al centro di uno scandalo inquietante. Dopo l’aggressione ai danni di Federica Corsini e il richiamo dell’Agcom per il mancato rispetto delle regole durante le elezioni in Liguria, emerge un preoccupante e pericoloso intreccio tra l’attività di dossieraggio degli ‘spioni’ milanesi di Equalize e la trasmissione condotta da Ranucci. Ormai conosciamo bene Ranucci, bugiardo ‘semper et perpetuo’, in costante contrasto con le regole sia morali sia giuridiche. Imbarazzato dall’ultima vicenda che riguarda la sua trasmissione, ammette che il caso è da approfondire. Ranucci non si preoccupi, ci assicureremo che vengano svolte tutte le verifiche necessarie". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della commissione di Vigilanza Rai.

"Proprio ieri ho presentato una interrogazione per sapere se la Rai sia a conoscenza di quanto accaduto e quali misure intenda adottare. Noi non resteremo in silenzio e non permetteremo che nel servizio pubblico televisivo, finanziato con i soldi dei cittadini, vengano trasmesse informazioni ottenute con metodi oscuri e del tutto illegali. Dopo questo nuovo scandalo, la Rai cosa intende fare? Siamo certi che ci saranno iniziative rapide, decise e coraggiose dei vertici dell’azienda per porre fine a questa vergogna", conclude Gasparri.