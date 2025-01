La richiesta di revoca degli arresti

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha recentemente depositato una richiesta alla Corte di Appello di Milano per la revoca degli arresti nei confronti del cittadino iraniano Abedini Najafabadi Mohammad. Questa decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del ministero, che ha chiarito le motivazioni alla base di tale richiesta.

Le accuse e la loro validità legale

Secondo quanto riportato, la richiesta di estradizione si basa su un trattato tra gli Stati Uniti e l’Italia, il quale stabilisce che solo i reati punibili secondo le leggi di entrambe le nazioni possono dar luogo a un’estradizione. Tuttavia, il ministero ha evidenziato che le condotte ascritte a Najafabadi non trovano corrispondenza nelle fattispecie previste dal codice penale italiano. In particolare, la prima accusa di “associazione a delinquere per violare l’Ieepa” non è considerata valida nel contesto giuridico italiano.

Dettagli sulle accuse di terrorismo

Le accuse più gravi riguardano il supporto a organizzazioni terroristiche, ma il ministero ha sottolineato che non ci sono elementi sufficienti a fondamento di tali accuse. In particolare, le condotte di “fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica” non sono state supportate da prove concrete. È emerso che Najafabadi ha svolto attività di produzione e commercio di strumenti tecnologici, che potrebbero avere applicazioni militari, ma senza un legame diretto con le accuse di terrorismo.

Implicazioni della decisione del ministero

La richiesta di revoca degli arresti per Abedini Najafabadi potrebbe avere ripercussioni significative sia sul piano legale che politico. La posizione del ministero della Giustizia, che si basa su una rigorosa analisi delle accuse e delle leggi italiane, mette in evidenza la complessità delle relazioni internazionali e le sfide legate all’estradizione. La decisione finale della Corte di Appello di Milano sarà cruciale per determinare il futuro di Najafabadi e per chiarire ulteriormente la posizione dell’Italia in materia di giustizia e diritti umani.