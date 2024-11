Il caso di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, noto dj e influencer, è tornato in libertà dopo che il gip di Milano ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare a suo carico. La decisione è stata presa meno di 24 ore dopo l’arresto, avvenuto in seguito a una denuncia per stalking presentata dalla modella Sophie Codegoni. La vicenda ha suscitato un notevole interesse mediatico, non solo per la notorietà dei protagonisti, ma anche per le circostanze che hanno portato all’arresto.

Le dichiarazioni di Basciano e della difesa

Durante l’interrogatorio di garanzia, Basciano ha dichiarato di non essere uno stalker, ma di avere un carattere impulsivo. “Non farei del male a nessuno e non ho mai proferito minacce di morte”, ha affermato. Il suo legale, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha sottolineato che la difesa ha presentato prove che potrebbero cambiare radicalmente la percezione della situazione. Tra queste, messaggi e screenshot che dimostrerebbero un contesto diverso rispetto a quello descritto nella denuncia.

Le prove presentate in aula

Tra le prove fornite dalla difesa, un messaggio inviato dalla compagna di Basciano e un regalo costoso, una borsa di Chanel, che secondo l’avvocato D’Erasmo non lascerebbero dubbi sulla natura del rapporto tra i due. La difesa ha anche evidenziato discrepanze nelle ricostruzioni degli eventi, come la presunta aggressione a due amici di Codegoni, che sarebbe stata esagerata. “Basciano ha dato due pugni sul cofano della macchina, ma non ha toccato nessuno”, ha precisato D’Erasmo.

Il contesto della revoca

Il gip Anna Magelli, dopo aver esaminato le nuove informazioni e le prove presentate, ha deciso di rivedere la sua posizione. Nella revoca dell’ordinanza, si fa riferimento all’assenza di “gravi elementi” a sostegno delle accuse. La difesa ha interpretato questa decisione come una chiara dimostrazione dell’innocenza di Basciano, sottolineando che non ci sono state prescrizioni nella revoca dell’ordinanza cautelare.

Le reazioni e le implicazioni future

La vicenda di Basciano ha sollevato interrogativi su come le accuse di stalking vengano trattate nel sistema giudiziario italiano. Mentre la libertà di Basciano è stata ripristinata, resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi legali. La questione dello stalking è delicata e complessa, e richiede un’attenta analisi da parte delle autorità competenti per garantire che le vittime siano protette, ma anche che gli accusati abbiano la possibilità di difendersi adeguatamente.