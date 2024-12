Il tragico incidente in Val Lasties

Il 15/o anniversario della tragedia che ha colpito la comunità della Val di Fassa è un momento di profonda riflessione e commemorazione. Quattro uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) hanno perso la vita in un drammatico tentativo di soccorso, mentre cercavano di salvare due scialpinisti dispersi. Questo evento ha segnato non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera comunità, che ricorda con affetto e rispetto il sacrificio di Diego Peratoner, Ervin Riz, Alessandro Dantone e Luca Prinot.

Il coraggio dei soccorritori

Il lavoro dei soccorritori è spesso sottovalutato, ma il loro coraggio e la loro dedizione sono innegabili. Questi uomini hanno messo in gioco le loro vite per aiutare gli altri, un gesto che merita di essere ricordato e celebrato. La loro missione di salvataggio si è trasformata in una tragedia, ma il loro spirito di altruismo continua a vivere nei cuori di chi li ha conosciuti. Ogni anno, in occasione di questo anniversario, la comunità si riunisce per onorare la loro memoria, riflettendo sull’importanza del servizio al prossimo e sul valore della vita.

Un’eredità di solidarietà

Il sacrificio di questi quattro uomini non deve essere dimenticato. La loro storia è un monito per tutti noi sull’importanza della solidarietà e dell’impegno verso gli altri. In un mondo dove il rischio è sempre presente, è fondamentale riconoscere e apprezzare il lavoro di chi, come i soccorritori, si dedica a salvare vite umane. La Val di Fassa ha dimostrato di essere una comunità unita, pronta a sostenere le famiglie delle vittime e a mantenere viva la loro memoria. Ogni anno, eventi commemorativi e iniziative di sensibilizzazione vengono organizzati per educare le nuove generazioni sull’importanza della sicurezza in montagna e sul valore del soccorso alpino.