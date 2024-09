Riepilogo delle Notizie del Pomeriggio alle 16 - In Romagna, un'intera località è stata sommersa dall'acqua, con due persone che risultano mancanti. Il fiume Lamone ha distrutto le difese a Traversara, situata nel territorio di Ravenna.

La frazione di Traversara, in Bagnacavallo, è la zona più colpita dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno invaso la Romagna nelle scorse 24 ore, affliggendo aree precedentemente devastate dalle inondazioni del 2023. Verso la metà della giornata, il Lamone ha rovinosamente eroso gli argini, sommergendo l’intero villaggio. Attualmente, vi sono due individui che sono oggetto di ricerca. Traversara, luogo di residenza di circa 500 persone, si trova ora sott’acqua; le vie di accesso al paese sono inaccessibili e sorvegliate dalle autorità e squadre di soccorso. Il salvataggio delle persone intrappolate nelle proprie case mediante l’uso di elicotteri è ancora in corso. Anche le fattorie e i terreni circostanti sono inondati, con acqua che scorre lungo le strade. Alcune strutture sono crollate a causa della potenza delle acque. Questo scenario devastante ad Traversara è uno dei tanti effetti temuti a seguito delle piene improvvise che si sono spostate dalle montagne e colline alla via Emilia. Reggioni già flagellate dalla devastante inondazione come Faenza e Forlì hanno sofferto di minori inondazioni principalmente concentrate vicino ai corsi d’acqua senza tuttavia mettere in pericolo le città. In netto contrasto, la piena ha violato l’argine del Lamone sulla pianura ravennate, inondando le aree circostanti in un arco di decine di metri. L’effetto a catena è una preoccupazione palpabile: il comune di Ravenna ha evacuato l’area ai confini con il comune di Bagnacavallo. Vi sono più di mille sfollati, molti dei quali hanno cercato riparo nei centri di accoglienza della protezione civile.

Negli ultimi due giorni, si sono registrate precipitazioni in varie zone, con la maggiore intensità tra Ravenna e Brisighella, dove sono discesi 350 millimetri di pioggia. Nel mese di maggio 2023, furono osservati 400-450 millimetri di pioggia, tuttavia, questi si sono verificati durante due diverse inondazioni.