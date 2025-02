Rifiuti: Schifani, 'piano gestione rifiuti urbani non ha raggiunto risultati fissati'

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - "Il precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato nel 2021, ha fissato, in linea con le direttive europee, obiettivi di miglioramento del riciclo e di riduzione dello smaltimento in discarica. Tuttavia, i risultati ottenuti fino ad oggi non s...

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – "Il precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato nel 2021, ha fissato, in linea con le direttive europee, obiettivi di miglioramento del riciclo e di riduzione dello smaltimento in discarica. Tuttavia, i risultati ottenuti fino ad oggi non sono stati pienamente raggiunti.I risultati relativi alla raccolta differenziata sono stati in generale, nel tempo, inferiori alle aspettative, e comunque al di sotto del 65%". Così il Presidente della regione siciliana Renato Schifani audito dalla Commissione Ecomafie. "Nonostante un progressivo aumento, la percentuale di raccolta differenziata media annuale in Sicilia, è passata dal 51% nel 2022 (dati ISPRA), 55,20% nel 2023 (dati ISPRA) e 55,78% fino al 16 Settembre 2024 (Dati Dipartimento acqua e rifiuti)- dice – Purtroppo nelle città metropolitane di Palermo e Catania, sulla base dei dati in nostro possesso, nel 2024 le percentuali di Raccolta Differenziata (media annuale) risultano molto basse". "Anche l'obiettivo di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica non è stato raggiunto. Infatti, la quantità di rifiuti destinati alle discariche è rimasta elevata (circa 70%), con una riduzione, rispetto al dato iniziale, insufficiente per avvicinarsi all'obiettivo del 10%. Questo ha comportato notevoli criticità nel sistema impiantistico e ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione e la realizzazione degli impianti intermedi".