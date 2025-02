Rifiuti: Schifani, 'rilevate infiltrazione criminalità mafiosa nel settore'**

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - "Il settore della raccolta, trasporto, gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Sicilia, a partire da quello delle discariche, ha manifestato, e per taluni aspetti manifesta ancora, profili di rilevante infiltrazione alla ...

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – "Il settore della raccolta, trasporto, gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Sicilia, a partire da quello delle discariche, ha manifestato, e per taluni aspetti manifesta ancora, profili di rilevante infiltrazione alla criminalità organizzata". E' la denuncia del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante l'audizione davanti alla Commissione nazionale Ecomafie. "Come, peraltro, rilevato dalla stessa Commissione nei sopralluoghi svolti in alcune Province siciliane le influenze della criminalità nel settore e le inerzie verso la modernizzazione del sistema dei rifiuti in Sicilia sono alla base delle molte carenze e dei ritardi che siamo costretti ad affrontare e risolvere", aggiunge.