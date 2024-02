Riforme: Ascani, 'no alla destra che vuole stravolgere la Costituzione'

Roma, 2 feb. Adnkronos) – "E’ inaccettabile che la destra scambi le istituzioni per il cortile di casa. Baratti, pasticci e soprattutto un chiaro disegno di scardinamento del modello istituzionale che lede le prerogative del Presidente della Repubblica e indebolisce le assemblee legislative a tutto vantaggio del 'capo' che dovrebbe essere eletto dai cittadini. Gioca ripetere che di un sistema del genere non c’è traccia in giro e che quando introdotto è stato subito rimandato in soffitta. Il Pd non si è mai tirato indietro quando si è trattato di sedersi al tavolo della discussione, con le proprie proposte. Ma la destra ha preferito chiudersi a riccio e fare da sola, evidentemente per preservare gli equilibri interni. Contro questo tentativo di stravolgere la Costituzione daremo battaglia in Parlamento e nel Paese". Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera dei deputati.