Riforme: Balboni, 'premierato in Aula prima di Pasqua? Vedremo, stiamo procedendo bene'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Il premierato in Aula prima di Pasqua? Non è una cosa che compete a me decidere, dipende da come riusciamo a procedere nei lavori in Commissione e poi dipenderà eventualmente dai capigruppo e dall'ufficio di presidenza". Lo dice Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove si stanno votando gli articoli del ddl Casellati, al termine della seduta odierna della prima Commissione di Palazzo Madama dove è stato già votato in gran parte il primo dei 4 articoli che compongono il ddl Casellati. "Per l'art.1 uno c'erano pochi emendamenti, per il 2 e il 3 ce ne sono di più -sottolinea il senatore di Fdi- . Vedremo, andiamo avanti serenamente".

"Come abbiamo lavorato oggi spero che sia l'imprinting che determinerà i nostri lavori nelle prossime settimane -aggiunge- ho un incontro con i capigruppo di minoranza che giustamente mi hanno chiesto di vederci" per il calendario. "Sono felice e voglio mantenere questo clima, non voglio imporre nulla, voglio procedere in modo ragionato e condiviso".