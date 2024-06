Riforme: Biancofiore, 'premierato coraggioso, invochiamo verdetto popolo sovrano'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Questa riforma arriva "per dare stabilità ai governi di questo paese, per evitare ribaltoni. Noi non vogliamo esecutivi accozzaglie prive di indirizzo politico". Lo dice Michaele Biancofiore, di Civici d'Italia, Noi moderati, intervenendo in Senato, ...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Questa riforma arriva "per dare stabilità ai governi di questo paese, per evitare ribaltoni. Noi non vogliamo esecutivi accozzaglie prive di indirizzo politico". Lo dice Michaele Biancofiore, di Civici d'Italia, Noi moderati, intervenendo in Senato, in dichiarazione di voto sul ddl Casellati. "E' una riforma coraggiosa, noi invochiamo il verdetto del popolo sovrano", ha ricordato con riferimento al possibile referendum, rendendo noto il voto favorevole al testo Casellati.