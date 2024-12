Riforme: Casellati, 'con elezione diretta voto non finirà più nel cestino'**

**Riforme: Casellati, 'con elezione diretta voto non finirà pi&ug...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Il secondo elemento principale della riforma del premierato "è l'elezione diretta che riporta il cittadino a essere protagonista del voto: è indecente che negli ultimi 10 anni il cittadino abbia visto il proprio voto finire nel cestino perché si è ritrovato governi che non corrispondevano alla volontà popolare. Poi non ci si deve più lamentare se il cittadino diserta le urne". Così il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ospite della kermesse Atreju al Circo Massimo.