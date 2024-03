Riforme: Casellati, 'opposizione a premierato danneggia famiglie e imprese'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Oggi, sul quotidiano ‘La Stampa’, un reportage racconta la fuga delle imprese dall’Olanda. La scelta, da parte di numerose grandi aziende, di lasciare un Paese considerato da tutti un ‘paradiso fiscale’, è dovuta a un fattore decisivo: l’instabilità politica. Questa notizia conferma una volta di più l’importanza della riforma costituzionale del premierato e l’urgenza di approvarla per dare all’Italia la stabilità necessaria ad attrarre gli investimenti esteri e a trattenere le nostre imprese. Come ripeto da tempo, la riforma è una leva economica. Ostacolarla significa danneggiare fortemente l’economia e quindi le famiglie e le imprese”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.