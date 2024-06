Riforme: De Poli (Udc), 'da centrodestra coraggio e coerenza per modernizzare Italia'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "La maggioranza di centrodestra ha deciso di impegnarsi in un percorso di ammodernamento delle istituzioni del Paese fin dal suo insediamento e con il voto di oggi al Senato si raccolgono già i primi frutti. A un anno e mezzo dalla vittoria delle elezioni abbiamo dato il primo via libera alla riforma costituzionale del premierato e siamo a un passo dall’approvazione alla Camera anche per l’autonomia differenziata. Una dimostrazione di grande forza, compattezza e coerenza da parte del centrodestra che guida l’Italia e continua a vincere le elezioni sulla base di un programma chiaro e coraggioso che vuole accompagnare il Paese nella modernità. Servono stabilità e ascolto dei cittadini, senza strumentalizzare la nostra Costituzione e senza agitare pericoli che non esistono nel Paese". Lo dichiara in una nota il senatore questore Antonio De Poli (Udc).