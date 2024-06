Riforme: Fdi festeggia ok Senato con flash mob in piazza, striscione 'Fine giochi Palazzo'

Riforme: Fdi festeggia ok Senato con flash mob in piazza, striscione 'Fi...

Riforme: Fdi festeggia ok Senato con flash mob in piazza, striscione 'Fi...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - I senatori di Fratelli d'Italia, dopo il voto in Aula, stanno festeggiando in piazza San Luigi dei Francesi, di fronte al Senato, l'approvazione del ddl Casellati per il premierato in Costituzione. Gli esponenti di Fdi hanno inscenato un flash mob, srotolando un...