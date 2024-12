Riforme: Fontana, 'non ho idea precisa su vincolo doppio mandato, possono decidere cittadini'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Sul terzo mandato per gli amministratori locali "non ho un'opinione consolidata, non se sia meglio avere solo due mandati o averne senza limite. Da un punto di vista democratico sono i cittadini che dovrebbero avere la maturità, soprattutto nei grandi cen...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Sul terzo mandato per gli amministratori locali "non ho un'opinione consolidata, non se sia meglio avere solo due mandati o averne senza limite. Da un punto di vista democratico sono i cittadini che dovrebbero avere la maturità, soprattutto nei grandi centri o in una Regione, per decidere chi è il miglior governatore secondo loro". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.