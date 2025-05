Riforme: Meloni, 'premierato madre delle riforme, maggioranza procede spedita'

Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Il premierato sta andando avanti, la considero la madre di tutte le riforme. Non dipende da me ma dal Parlamento, sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita come sulla riforma della giustizia". Lo ha detto Giorgia Meloni al premier time ...

Roma, 7 mag (Adnkronos) – "Il premierato sta andando avanti, la considero la madre di tutte le riforme. Non dipende da me ma dal Parlamento, sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita come sulla riforma della giustizia". Lo ha detto Giorgia Meloni al premier time in Senato.