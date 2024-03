Riforme: pausa in Commissione, voti emendamenti premierato riprendono alle 14.30

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Sono stati sospesi i lavori in Commissione Affari costituzionali del Senato, dove sono in discussione gli emendamenti al ddl Casellati per l'introduzione dell'elezione diretta del premier. I lavori riprenderanno alle 14.30 dal voto sull'emendamento 2.13, do...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Sono stati sospesi i lavori in Commissione Affari costituzionali del Senato, dove sono in discussione gli emendamenti al ddl Casellati per l'introduzione dell'elezione diretta del premier. I lavori riprenderanno alle 14.30 dal voto sull'emendamento 2.13, dopo che l'organismo presieduto dal meloniano Alberto Balboni ha finora bocciato i vari emendamenti delle opposizioni finora esaminati. La sospensione è stata decisa per consentire ai senatori di partecipare ai lavori della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato.