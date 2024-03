Riforme: vertice centrodestra, Lega punta ad accelerare su autonomia

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Accelerare sul disegno di legge per l'introduzione dell'autonomia differenziata. E' quanto avrebbe chiesto la Lega nel corso del tavolo del centrodestra che si è riunito oggi e al quale hanno preso parte i capigruppo della maggioranza insieme al mini...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Accelerare sul disegno di legge per l'introduzione dell'autonomia differenziata. E' quanto avrebbe chiesto la Lega nel corso del tavolo del centrodestra che si è riunito oggi e al quale hanno preso parte i capigruppo della maggioranza insieme al ministro per l'Autonomia Roberto Calderoli. Più prudente la posizione di Fratelli d'Italia, che vorrebbe ottenere il disco verde alla riforma del premierato a Palazzo Madama prima di approvare l'autonomia differenziata alla Camera. Per Forza Italia va bene stringere i tempi il più possibile ma senza forzature.