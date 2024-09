Riguardo all'ingresso della d’Urso nel programma Ballando, Lucarelli ha avuto una reazione. Carlucci ha espresso i suoi pensieri su possibili controversie.

Barbara d'Urso parteciperà come ospite speciale al programma Ballando con le Stelle il 5 ottobre, svolgendo il ruolo di ballerina per una serata. Selvaggia Lucarelli ha risposto alla notizia con sarcasmo, annunciando di avere una lezione di pilates quel giorno. Milly Carlucci, presentatrice del programma, ha dichiarato che l'invito a d'Urso è stato deciso in base alla sua popolarità, e non prevede polemiche tra d'Urso e Lucarelli. Carlucci ha infine sottolineato che la presenza di d'Urso è un evento speciale, volto a mettere in risalto i concorrenti.

Barbara d’Urso apparirà come guest star nel programma Ballando con le Stelle il 5 ottobre, assumendo il ruolo di una ballerina per una serata. La notizia è stata accolta con sarcasmo da Selvaggia Lucarelli, la quale ha affermato, con divertimento, di avere una lezione di pilates programmata proprio quel giorno. Durante una conferenza stampa mattutina, la presentatrice Milly Carlucci ha affrontato una domanda su possibili scontri tra Lucarelli e d’Urso post-performance. Carlucci ha spiegato che l’invito a d’Urso è stato fatto per via della sua popolarità e del seguito di pubblico, non a causa di eventuali polemiche con Lucarelli. Ha ribadito che la giuria è lì per giudicare tutte le performances e che eventuali discussioni che sorgono nel programma riguardano sempre la danza. Personalmente, non prevedo alcun tipo di controversia. Probabilmente Lucarelli, dopo aver assegnato a Barbara un punteggio di dieci, le suggerirà di cimentarsi come concorrente o qualcosa del genere. Un anno fa, Lucarelli aveva commentato positivamente la possibilità che d’Urso facesse parte della giuria dello show di Carlucci, sottolineando che la sua presenza avrebbe potuto essere un valore aggiunto per il programma.

Tuttavia, sento il bisogno di sottolineare come quest’evento sia unico, richiedendo una sorta di gioco da togliere per mettere in luce i partecipanti. Mi trovo a riflettere se lei sarebbe pronta a ritirarsi in questo contesto.