Home > Video > Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo Pomente Barrow (Vichy): "Dalle formule fino al packaging tutto va nell direzione di prodotti migliori ma più sostenibili come cardine della innovazione di Vichy"... di Adnkronos Pubblicato il 29 Maggio 2026 alle 14:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Pomente Barrow (Vichy): “Dalle formule fino al packaging tutto va nell direzione di prodotti migliori ma più sostenibili come cardine della innovazione di Vichy” https://www.youtube.com/watch?v=U6A3q9Q0TD8