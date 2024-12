Il Comune di Venezia avvia la rimozione dei gradini di vetro per garantire maggiore sicurezza.

Un intervento necessario per la sicurezza

Dopo anni di segnalazioni e richieste di risarcimento a causa di incidenti, il Comune di Venezia ha deciso di intervenire sul famoso ponte di Calatrava, noto per i suoi 284 gradini di vetro. Questi gradini, purtroppo, si sono rivelati pericolosi, soprattutto in condizioni di bagnato, causando numerosi scivoloni e cadute. La decisione di rimuoverli è stata presa per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che ogni giorno attraversano questa iconica struttura.

Il progetto di fattibilità

Il Comune ha già affidato a uno studio tecnico il compito di redigere un progetto di fattibilità per la sostituzione dei gradini. L’obiettivo è quello di utilizzare materiali anti-sdrucciolo, in modo da ridurre al minimo il rischio di incidenti. I lavori potrebbero iniziare già nella primavera del prossimo anno e si prevede che dureranno tra i 4 e i 6 mesi. Questo intervento non solo migliorerà la sicurezza, ma contribuirà anche a preservare l’integrità del ponte, che è un simbolo della città di Venezia.

Impatto sul turismo e sulla città

Il ponte di Calatrava, inaugurato nel 2008, è diventato rapidamente un’attrazione turistica, ma la sua fama è stata offuscata dai problemi legati ai gradini di vetro. La rimozione e la sostituzione di questi gradini rappresentano un passo importante per migliorare l’esperienza dei visitatori e per garantire che Venezia continui a essere una meta sicura e accogliente. Inoltre, il progetto di ristrutturazione potrebbe anche stimolare l’economia locale, creando posti di lavoro e attirando ulteriori investimenti nella manutenzione delle infrastrutture della città.