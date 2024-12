Rimozione del murale di Liliana Segre e Sami Modiano a Milano

Un’opera d’arte che racconta la memoria

Il murale intitolato “Anti-Semitism, History Repeating”, realizzato dall’artista aleXsandro Palombo, ha rappresentato un’importante testimonianza visiva della memoria storica legata all’Olocausto. Ritraeva Liliana Segre e Sami Modiano, due sopravvissuti, con indosso un giubbotto antiproiettile decorato con la stella di David, sopra le casacche a righe dei campi di concentramento nazisti. Questa potente immagine, incollata sui muri di via Andrea Doria a Milano, aveva lo scopo di sensibilizzare il pubblico riguardo al crescente fenomeno dell’antisemitismo.

Il vandalismo e la rimozione dell’opera

La notizia della rimozione del murale ha suscitato un’ondata di indignazione. Palombo stesso ha espresso il suo profondo imbarazzo per l’accaduto, sottolineando come questo gesto rappresenti un ulteriore scempio in una città già segnata da atti di vandalismo contro l’arte. “A Milano si è aggiunto scempio allo scempio”, ha dichiarato l’artista, evidenziando la gravità della situazione in un contesto in cui l’antisemitismo sembra dilagare. La rimozione dell’opera non è solo un attacco all’arte, ma anche un tentativo di cancellare la memoria storica di eventi tragici.

La risposta della comunità e del mondo politico

La reazione alla rimozione del murale ha coinvolto non solo l’artista, ma anche il mondo politico e la comunità. Molti hanno espresso solidarietà a Palombo e ai protagonisti del murale, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica. La decisione di non riparare le parti vandalizzate, presa dall’artista, è stata motivata dalla volontà di preservare il murale come un documento testimoniale della deriva dell’antisemitismo. Questo gesto ha aperto un dibattito più ampio sulla necessità di affrontare e combattere l’antisemitismo nella società contemporanea.