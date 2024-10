Le forze dell’ordine hanno effettuato un importante sequestro di 46 strutture, tra chioschi e gazebo abusivi, situati vicino agli ingressi degli scavi di Pompei. L’operazione, condotta dai carabinieri, ha coinvolto piazza Esedra, piazza Anfiteatro e via Roma. I militari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 63 soggetti indagati per invasione, riguardante 45 delle strutture menzionate. Inoltre, un ulteriore chiosco è stato sequestrato direttamente dai carabinieri senza preavviso. Le strutture coinvolte includevano punti vendita di souvenir, bar e gelaterie che affollano la zona.

Sequestro di strutture abusive

Zone coinvolte nell’operazione

