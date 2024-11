Rinvio a giudizio per poliziotti accusati di depistaggio nella strage di via ...

Il pm Bonaccorso chiede il rinvio a giudizio per quattro ex membri del gruppo Falcone-Borsellino.

Il caso di depistaggio nella strage di via D’Amelio

Il , la strage di via D’Amelio ha segnato un momento cruciale nella storia della lotta contro la mafia in Italia. L’attentato ha portato alla morte del giudice Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta, un evento che ha scosso profondamente il paese. Oggi, a distanza di oltre trent’anni, il caso continua a far parlare di sé, con nuove accuse che emergono e che coinvolgono membri delle forze dell’ordine. Il pubblico ministero Maurizio Bonaccorso ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro poliziotti, accusati di aver reso false dichiarazioni durante le indagini sul depistaggio legato a questa tragica vicenda.

Le accuse contro i poliziotti

I quattro poliziotti, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, ex membri del gruppo di indagine “Falcone-Borsellino”, sono accusati di aver fornito testimonianze fuorvianti nel corso del processo. Secondo la Procura di Caltanissetta, le loro dichiarazioni sono state caratterizzate da una serie di affermazioni di “non ricordo”, che il pm ha definito “surreali”. Bonaccorso ha sottolineato l’importanza di una verifica dibattimentale per chiarire le contestazioni mosse ai quattro, insistendo sulla necessità di un processo per fare luce su quanto accaduto.

Le parole dell’avvocato Trizzino

L’avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli di Paolo Borsellino, ha espresso il suo sostegno alla richiesta del pm, evidenziando come il gruppo investigativo fosse stato creato per consolidare un depistaggio che era iniziato subito dopo l’attentato. Trizzino ha sottolineato che i poliziotti, pur essendo professionisti validi, avrebbero dovuto rendersi conto della gravità della situazione e avrebbero dovuto collaborare per svelare la verità. Ha criticato il loro silenzio durante i processi, affermando che questo non giustifica il loro comportamento, soprattutto considerando che erano a conoscenza dell’inadeguatezza di Vincenzo Scarantino, un testimone chiave nel caso.

Le implicazioni del depistaggio

Il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio ha avuto conseguenze devastanti, non solo per le famiglie delle vittime, ma anche per la credibilità delle istituzioni italiane. La richiesta di rinvio a giudizio per i poliziotti coinvolti rappresenta un passo importante verso la giustizia e la trasparenza. È fondamentale che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che i responsabili di eventuali manovre depistatorie siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La lotta contro la mafia e la ricerca della verità non possono essere compromesse da comportamenti scorretti all’interno delle forze dell’ordine.