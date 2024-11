Un tributo a Meredith Kercher

Un drappo con la scritta ‘Rispetto per Meredith’ è stato affisso a un balcone nel centro storico di Perugia, in vista delle riprese della fiction dedicata ad Amanda Knox. Questa serie, che racconta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex studentessa di Seattle, ha suscitato un forte interesse e una certa emozione nella comunità locale. La scelta di esporre un messaggio di rispetto per Meredith Kercher, vittima di un omicidio avvenuto nel 2007, evidenzia la delicatezza del tema trattato e il desiderio di onorare la memoria della giovane.

Preparativi per le riprese

La troupe cinematografica è arrivata a Perugia con diversi mezzi, pronta a girare in alcune delle location più iconiche della città. Nella zona di Porta Sole, dove sono previste parte delle riprese, sono stati affissi cartelli di divieto di sosta per garantire che gli spazi rimangano liberi. Il personale sul posto è stato incaricato di ricordare ai cittadini di non parcheggiare, per facilitare le operazioni di registrazione. Questo evento ha attirato l’attenzione non solo dei residenti, ma anche dei turisti, curiosi di vedere come verrà rappresentata questa controversa storia.

La serie e i suoi produttori

La fiction sarà trasmessa da Hulu, il servizio di streaming della Disney, e promette di offrire una drammatizzazione accurata della complessa vicenda giudiziaria di Amanda Knox, che è stata arrestata e successivamente assolta. Tra i produttori della serie figura anche Monica Lewinsky, il che aggiunge un ulteriore livello di interesse e attenzione mediatica. La narrazione si preannuncia intensa e carica di emozioni, con l’obiettivo di esplorare non solo gli eventi che hanno portato all’omicidio di Meredith, ma anche l’impatto che questa vicenda ha avuto sulle vite di tutti i coinvolti.