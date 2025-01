Modalità di riscossione dei premi

La Lotteria Italia 2024 si prepara a regalare emozioni e premi ai fortunati vincitori. Indipendentemente dalla categoria di premio, le modalità di riscossione rimangono invariate e sono chiaramente delineate nel regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È fondamentale conoscere le procedure corrette per evitare inconvenienti e garantire una riscossione senza intoppi.

Biglietti cartacei: come procedere

Per coloro che hanno acquistato un biglietto cartaceo, la procedura di riscossione è piuttosto semplice ma richiede attenzione. È obbligatorio presentare il biglietto integro e in originale presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. oppure presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo. È importante ricordare che senza il biglietto originale non sarà possibile procedere con la riscossione del premio. Pertanto, è consigliabile conservare il biglietto in un luogo sicuro fino al momento della riscossione.

Biglietti digitali: requisiti e procedure

Per i possessori di biglietti digitali, la situazione è leggermente diversa. La richiesta di riscossione può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco. È necessario presentare la stampa del promemoria di gioco o, in alternativa, il codice univoco associato alla giocata vincente. Anche in questo caso, è indispensabile esibire un documento d’identità valido e il codice fiscale. Questo sistema di riscossione è stato pensato per garantire la sicurezza e la tracciabilità delle vincite, evitando possibili frodi.

Documentazione necessaria

In entrambi i casi, sia per i biglietti cartacei che per quelli digitali, è fondamentale avere con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale. Questi documenti sono richiesti per verificare l’identità del vincitore e garantire che il premio venga assegnato correttamente. È consigliabile controllare in anticipo la validità dei documenti per evitare sorprese al momento della riscossione.