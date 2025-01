Un chiarimento tra ex fidanzati si trasforma in violenza, arrestato un 28enne.

Un episodio di violenza in un supermercato

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Bergamo, dove un giovane di 28 anni, originario del Togo, è stato arrestato dopo una rissa avvenuta all’esterno di un supermercato. Djiram Sadate, incensurato e studente di una scuola professionale, si trovava in attesa della sua ex fidanzata, quando un chiarimento tra i due è degenerato in una violenta colluttazione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il contesto della rissa

Secondo le prime ricostruzioni, Djiram e la sua ex fidanzata si erano dati appuntamento all’esterno del supermercato dove lavorava Tunkara, un altro giovane coinvolto nella vicenda. I due ex partner, che avevano una storia alle spalle, avrebbero dovuto discutere di questioni personali, ma la situazione è rapidamente sfuggita di mano. Testimoni hanno riferito di aver visto i due discutere animatamente, prima che la situazione degenerasse in una rissa aperta, con colpi e spintoni tra i presenti.

Le conseguenze legali

Dopo l’intervento della polizia, Djiram è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche della rissa e valutare eventuali responsabilità. La comunità locale è scossa da questo episodio, che mette in luce le tensioni che possono nascere anche in situazioni apparentemente innocue. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sull’importanza di gestire i conflitti in modo pacifico.