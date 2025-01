Un intervento necessario per la sicurezza

La Giunta comunale di Venezia ha recentemente dato il via libera a un progetto di ristrutturazione che coinvolge i storici palazzi Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan, situati lungo il Canal Grande. Questo intervento, che prevede un investimento di 6 milioni e 600 mila euro, si propone di migliorare non solo l’aspetto estetico degli edifici, ma anche la loro sicurezza strutturale. L’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha sottolineato l’importanza di questi lavori, che includeranno anche il miglioramento sismico e la rifunzionalizzazione degli spazi interni.

Restauro delle facciate monumentali

Uno degli aspetti più significativi del progetto è il restauro delle facciate monumentali dei palazzi. Questi edifici non sono solo simboli della storia e della cultura veneziana, ma anche luoghi di lavoro per la macchina comunale. La ristrutturazione mira a preservare il patrimonio architettonico della città, garantendo al contempo che gli edifici siano in grado di resistere a eventi sismici e incendi. La sicurezza dei cittadini e dei dipendenti comunali è una priorità, e questo progetto rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.

Tempistiche e fasi di intervento

Il progetto di ristrutturazione si svilupperà in un arco di due anni, con un approccio graduale. Inizialmente, i lavori interesseranno il Palazzo Ca’ Farsetti, seguito dal Palazzo Ca’ Loredan. Questa pianificazione consentirà di minimizzare i disagi per i cittadini e per le attività comunali, garantendo al contempo che i lavori vengano eseguiti con la massima attenzione e cura. La Giunta comunale è fiduciosa che, al termine di questo intervento, i palazzi non solo saranno più sicuri, ma anche più accessibili e fruibili per tutti.