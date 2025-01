Ritorno alla normalità per il Consiglio regionale della Sardegna

Ripresa delle attività legislative

Martedì, il Consiglio regionale della Sardegna torna a riunirsi dopo una pausa dovuta alle festività. La ripresa delle attività è segnata da un’importante questione legata alla presidente della Regione, Alessandra Todde. Infatti, un’ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio elettorale presso la corte d’appello di Cagliari ha richiesto all’assemblea legislativa di dichiarare decaduta la presidente per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali delle consultazioni avvenute 11 mesi fa. Questo provvedimento rappresenta una svolta significativa nella politica sarda, sollevando interrogativi sulla stabilità dell’attuale governo regionale.

Valutazione del provvedimento

Il 7 gennaio, il provvedimento sarà esaminato dalla Giunta per le elezioni, che inizierà a valutare la situazione attraverso incontri informali. Successivamente, sarà convocata una seduta ad hoc dal presidente dell’organismo consiliare, composto da nove membri, di cui cinque della maggioranza e quattro delle opposizioni. Secondo il regolamento interno, il Consiglio deve riferire entro novanta giorni dalla conoscenza del provvedimento, creando così un clima di attesa e incertezza. La questione della presidenza è delicata e potrebbe influenzare le dinamiche politiche in Sardegna.

Possibili scenari futuri

Le opinioni tra i giuristi sono divise: alcuni sostengono che l’assemblea legislativa possa limitarsi a prendere atto del provvedimento, mentre altri ipotizzano che il Consiglio possa decidere in modo diverso. In caso di una decisione controversa, potrebbe intervenire il Governo nazionale, complicando ulteriormente la situazione. Nel frattempo, il presidente dell’assemblea legislativa, Piero Comandini, potrebbe convocare una conferenza dei capigruppo per discutere della questione. È probabile che il centrodestra richieda di affrontare l’argomento in Aula, prima di passare a temi cruciali come la riforma sanitaria e la legge finanziaria per il 2025.