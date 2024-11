Un pomeriggio tragico a Lecco

Il pomeriggio di oggi ha portato con sé una notizia drammatica per la comunità di Lecco. Il cadavere di una donna di 50 anni è stato rinvenuto nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, precisamente al confine con il Comune di Abbadia Lariana. La segnalazione è giunta da alcuni passanti che, notando la presenza del corpo, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute unità di soccorso, tra cui un’ambulanza, i Vigili del fuoco via lago e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Un secondo ritrovamento nel fiume Adda

Non lontano da questo tragico evento, un altro corpo è stato segnalato nelle acque del fiume Adda, nel comune di Paderno d’Adda, verso il confine con le province di Bergamo e Monza Brianza. Anche in questo caso, le unità di soccorso sono accorse sul posto, ma le ricerche si sono rivelate complesse a causa delle forti correnti del fiume. Le autorità stanno lavorando senza sosta per recuperare il corpo e per identificare la vittima, mentre le indagini si concentrano sulle possibili cause di questi eventi drammatici.

Indagini in corso e preoccupazione nella comunità

Le indagini condotte dai carabinieri sono fondamentali per comprendere le dinamiche di questi ritrovamenti. La comunità locale è in stato di shock e preoccupazione, poiché eventi simili possono avere un impatto significativo sulla sicurezza percepita nella zona. Le autorità invitano i cittadini a mantenere la calma e a fornire qualsiasi informazione utile che possa aiutare nelle indagini. È essenziale che la comunità collabori per garantire la sicurezza di tutti e per prevenire ulteriori tragedie.