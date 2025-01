Il ritrovamento del corpo

Il gruppo dell’Adamello, una delle vette più affascinanti delle Alpi, è tornato al centro dell’attenzione dopo il ritrovamento della salma di uno dei due alpinisti inglesi dispersi. Le operazioni di ricerca, condotte dalle squadre del Soccorso alpino e della Guardia di finanza, hanno portato a questo tragico esito, che ha scosso non solo le comunità locali, ma anche il mondo dell’alpinismo internazionale. Il corpo è stato rinvenuto in un’area impervia, segno delle difficoltà che i soccorritori hanno affrontato durante le ricerche.

Chi erano gli alpinisti dispersi

Le vittime di questa tragedia sono Aziz Ziriat e Samuel Harris, entrambi 36enni e manager di importanti organizzazioni sportive. Ziriat lavorava per la fondazione benefica Palace for Life, mentre Harris era un manager del Crystal Palace Football Club. I due alpinisti, partiti per un’escursione sul gruppo dell’Adamello, hanno interrotto le comunicazioni il primo gennaio, inviando un ultimo messaggio ai familiari che conteneva una foto panoramica del paesaggio montano. Questo ultimo scambio ha suscitato preoccupazione e ha dato inizio a una mobilitazione senza precedenti per le ricerche.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto circa 30 soccorritori, tra cui membri del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e vigili del fuoco. Le condizioni meteorologiche avverse e il terreno difficile hanno complicato ulteriormente le operazioni, rendendo il lavoro dei soccorritori ancora più arduo. Nonostante gli sforzi, la situazione è rimasta critica per diversi giorni, fino al ritrovamento del corpo di uno dei due alpinisti. Le ricerche per localizzare l’altro disperso, Aziz Ziriat, continuano, alimentando la speranza di una risoluzione positiva, anche se le probabilità si fanno sempre più esigue.