Un inizio di giornata drammatico

Nella mattinata di ieri, una famiglia americana in visita a Roma ha vissuto un momento di grande apprensione. Il padre, uscito dalla struttura ricettiva per dirigersi verso la Basilica di San Pietro, non si era accorto che uno dei suoi cinque figli, Leo, di soli 14 anni e affetto dalla sindrome di Down, lo seguiva. La madre e gli altri fratelli, ignari della situazione, stavano ancora dormendo. Quando il padre è tornato, ha scoperto che Leo era scomparso, lanciando immediatamente l’allerta ai servizi di emergenza.

Il tempestivo intervento della Polizia Locale

Fortunatamente, Leo non è rimasto solo. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, operante nel I Gruppo Prati, ha notato il ragazzo in difficoltà. Disorientato e infreddolito, vagava senza una giacca, esponendosi al freddo mattutino. Gli agenti, accortisi della sua situazione, si sono avvicinati per offrirgli supporto. Hanno iniziato a dialogare con lui, cercando di raccogliere informazioni utili per rintracciare la sua famiglia.

Un finale felice e commovente

Grazie alla prontezza degli agenti, Leo è stato accompagnato presso la sede del Gruppo di Via del Falco, dove è stato accolto con calore. Gli agenti hanno provveduto a fornirgli bevande calde e cibo, mentre attendevano l’arrivo dei familiari. Quando la notizia del ritrovamento è giunta alla famiglia, il sollievo è stato palpabile. I genitori, visibilmente emozionati, hanno espresso la loro gratitudine agli agenti per il loro intervento tempestivo e professionale, che ha permesso di riunire la famiglia in un momento di grande preoccupazione.