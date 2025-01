Operazioni straordinarie per la riapertura dei tombini in vista dell'arrivo del Presidente della Repubblica

Il problema dei tombini “asfaltati” ad Agrigento

Ad Agrigento, la recente ristrutturazione delle strade ha sollevato non poche polemiche, specialmente in vista dell’importante visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con l’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura alle porte, i lavori stradali sono stati accelerati, portando a una situazione in cui molti tombini sono stati accidentalmente coperti dal nuovo asfalto. Questo ha creato non solo disagi per i cittadini, ma anche preoccupazioni per la sicurezza, soprattutto con l’arrivo delle piogge autunnali.

Interventi urgenti e l’uso dei metal detector

Per affrontare questa emergenza, le autorità locali hanno deciso di adottare una soluzione innovativa: l’uso dei metal detector. Questi strumenti, solitamente associati alla ricerca di oggetti metallici sepolti, sono stati impiegati per localizzare i tombini nascosti sotto il manto stradale. Gli operai, equipaggiati con questi dispositivi, hanno iniziato a scandagliare le aree interessate, cercando di identificare la posizione esatta dei tombini per poterli riaprire prima dell’arrivo delle piogge. Questo approccio non solo accelera il processo di recupero, ma riduce anche il rischio di danni alle infrastrutture stradali.

Le reazioni della comunità e le prospettive future

La comunità di Agrigento ha accolto con favore l’iniziativa, sebbene ci siano stati