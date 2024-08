Naissa Torresan è stata ritrovata dopo dieci giorni di ricerche: la giovane si era allontanata dalla sua casa nella mattinata di domenica 4 agosto ed era stata vista l’ultima volta il 5 agosto a Jesolo. La polizia è riuscita ad individuare la 15enne nel quartiere trevigiano di Sant’Angelo, a qualche chilometro di distanza dalla sua abitazione.

Ritrovata Naissa Torresan, era scomparsa da oltre 10 giorni

La 15enne è stata ritrovata il 15 agosto, giorno di Ferragosto, nel quartiere trevigiano di Sant’Angelo, a pochi chilometri di distanza da casa sua. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei familiari non si sono mai interrotte. Daniela Ferrari, presidente dell’Associazione Penelope che in questi giorni ha assistito la madre della 15enne, aveva spiegato a Fanpage i motivi dell’allontanamento: “La famiglia riferisce solo di aver avuto una piccola discussione. I genitori pensavano che, sbollito un po’ il nervosismo, la ragazza sarebbe rientrata. Non avevano letto las situazione come un allontanamento di questo tipo”.

La nota ufficiale della polizia

Attraverso una nota ufficiale, la polizia ha fatto sapere che Naissa sta bene e che sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettagli quanto accaduto: “A seguito di un’incessante attività espletata sul territorio, la Polizia di Stato di Treviso ha rintracciato nel quartiere di Sant’Angelo Naissa Torresan, la quindicenne allontanatasi da casa domenica 4 agosto. La giovane sta bene e sono in corso ulteriori accertamenti“.

