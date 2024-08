Salento, anziano si perde e vaga per 10 chilometri: morto per il caldo e la f...

La famiglia lo aspettava per il pranzo di Ferragosto, ma il 90enne si è perso e ha vagato per 10 chilometri.

La sua famiglia lo stava aspettando per il pranzo di Ferragosto, ma Vito Ferrari, di 90 anni, si è perso e ha vagato per 10 chilometri. L’uomo è stato trovato morto seduto sotto un albero.

Anziano si perde e vaga per 10 chilometri mentre la famiglia lo aspetta per pranzo: morto per il caldo e la fatica

Una terribile tragedia si è consumata in Salento, ad Alezio, nel giorno di Ferragosto. Un anziano di 90 anni si è perso e ha percorso sotto il sole quasi dieci chilometri, arrivando fino a Parabita, in provincia di Lecce. Vito Ferrari è stato stroncato da un malore causato dalla fatica e dal caldo ed è stato trovato morto seduto sotto un albero.

L’uomo viveva da solo e il nipote lo aspettava a casa per il pranzo di Ferragosto, ma lui non è mai arrivato. L’ultima volta era stato visto nella mattina del 15 agosto, intorno alle 9.30, vicino alla rotatoria di via Parabita. A un passante, che non sapeva che l’uomo fosse in difficoltà e si fosse perso, aveva detto semplicemente di non ricordare dove aveva parcheggiato la sua auto. Era convinto di averla posteggiata nei pressi del Mediterraneo Garden Center, ma l’auto è stata trovata vicino al comune di Alezio, dove l’aveva parcheggiata il giorno prima.

Anziano trovato morto in Salento: le ricerche e il ritrovamento

La famiglia ha lanciato l’allarme e sono subito partite le ricerche di carabinieri, protezione civile, polizia locale, amministratori comunali e il sindaco Andrea Barone. Sono stati lanciati numerosi appelli, con foto e nome dell’uomo, ma purtroppo nel pomeriggio è stato trovato senza vita in campagna. L’uomo era seduto sotto un albero. Il 90enne è stato trovato grazie alle celle telefoniche.