Noemi Zanella, la bambina scomparsa da Cesena nel 2021, è stata ritrovata a Rzeszow, in Polonia, dopo una segnalazione anonima.

Il 5 giugno, dopo aver trascorso quasi tre anni lontana dal padre, Noemi è ritornata in Italia. “Ho ritrovato mia figlia grazie ad un angelo custode. Una persona sconosciuta che ci ha inviato la posizione esatta in cui si trovava Noemi” ha dichiarato Filippo Zanella al Corriere della Sera. L’uomo si era anche trasferito in Polonia per cercarla.

La partenza per la Polonia

La piccola, che oggi ha quasi dieci anni, era stata rapita dalla madre polacca il 21 settembre 2021, quando aveva solo sette anni. Portata in una cittadina nel sud-est della Polonia, era poi scomparsa senza lasciare traccia. I giornali locali, che non hanno mai smesso di interessarsi al caso, hanno riferito che durante il periodo lontano da casa Noemi non ha frequentato la scuola, ha quasi dimenticato la sua lingua madre e non ha avuto contatti neppure con gli stessi familiari polacchi.

La segnalazione anonima

Il ritrovamento è avvenuto grazie ad una segnalazione anonima, inviata da una persona che, notando lo stato disorientato della ragazzina, ha deciso di allertare le autorità. Il papà ha descritto la figlia come “alienata“. Le aspetta ora un lungo percorso psicologico e di reinserimento sociale.