Viareggio, muore in campeggio ragazzo di 16 anni: in vacanza con la scuola

Un ragazzo tedesco di 16 anni, che faceva parte di una comitiva in gita scolastica in Toscana, è stato trovato morto stamattina, giovedì 6 giugno 2024, nel campeggio Burlamacco a Torre del Lago a Viareggio.

La morte del giovane

Il giovane trovato morto al camping Burlamacco faceva parte di una comitiva di studenti tra i 16 e i 17 anni, arrivata lunedì da Brema e che sarebbe dovuta ripartire domani.

L’intervento dei sanitari è scattato intorno alle 10:15, dopo la chiamata al 112: una ambulanza della Misericordia di Torre del Lago e una automedica giunta sul luogo della tragedia, non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del ragazzo. Per tale motivo, è stato allertato a raggiungere il luogo anche il medico legale, Stefano Pierotti, per ulteriori accertamenti.

L’ipotesi al momento è che probabilmente il decesso sia stato causato da un malore: è stata comunque disposta l’autopsia.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Viareggio sul posto insieme ai colleghi del reparto operativo e della scientifica stanno cercando di ricostruire l’accaduto e le cause del decesso. In queste ore stanno conducendo le prime indagini di rito, anche con l’ausilio di un interprete per ascoltare i compagni del ragazzo, tutti sconvolti per la tragedia.